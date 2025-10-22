Форма поиска по сайту

22 октября, 12:15

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Северска и Платоновки

Подразделения "Южной" группировки российских войск нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад Вооруженные сил Украины (ВСУ) в районе Северска, Платоновки и еще нескольких поселений.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" атаковали пять механизированных, а также десантно-штурмовую бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

