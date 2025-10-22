Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 11:30

Политика

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости мира: супругов из Литвы обвинили в риске жизнью младенца

В Госдуме предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой из-за темноты

Трамп заявил, что вопрос о встрече с Путиным в Будапеште решится через 2 дня

"Новости дня": бойцам СВО могут предоставить возможность повторного обучения в колледжах

В РФ может появиться система СМС-оповещений об отключении воды, света и газа

ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в ДНР

В ГД предложили запретить требовать документы, уже доступные госорганам

В ГД рассмотрят проект об увеличении штрафов за плохую подготовку к отопительному сезону

Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Это случилось впервые за несколько месяцев и за неделю до приезда мировых лидеров на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. В Сеуле по этому поводу собрали экстренное заседание правительства. Там запуск рассматривают, как преднамеренную провокацию накануне крупного международного события.

Массовые протесты начались в Дублине после нападения мигранта на десятилетнюю девочку. В акциях приняли участие более двух тысяч человек. Большинство было настроено мирно, но закончилось все конфликтом с полицией.

Лувр в Париже открыли после его ограбления. Часть галереи, где произошло преступление, пока закрыта для посещения. Там работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика