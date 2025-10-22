Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Это случилось впервые за несколько месяцев и за неделю до приезда мировых лидеров на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. В Сеуле по этому поводу собрали экстренное заседание правительства. Там запуск рассматривают, как преднамеренную провокацию накануне крупного международного события.

Массовые протесты начались в Дублине после нападения мигранта на десятилетнюю девочку. В акциях приняли участие более двух тысяч человек. Большинство было настроено мирно, но закончилось все конфликтом с полицией.

Лувр в Париже открыли после его ограбления. Часть галереи, где произошло преступление, пока закрыта для посещения. Там работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.