22 октября, 07:15

Трамп заявил, что вопрос о встрече с Путиным в Будапеште решится через 2 дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште решится через 2 дня. Эти слова прозвучали на фоне слухов о том, что саммит не состоится.

Когда журналисты напомнили Трампу, что он называл встречу в Будапеште пустой тратой времени, американский лидер ответил, что ничего такого не говорил. В Кремле брифинг глав Белого дома пока не комментируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

