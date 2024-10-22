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22 октября, 13:45

Политика

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

Новости мира: Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

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В предвыборном штабе Камалы Харрис прокомментировали визит Трампа в McDonald's

Дональд Трамп встал за плиту в McDonald's

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличил отрыв от своего оппонента Камалы Харрис, теперь за него готовы проголосовать 50% избирателей, за Харрис – 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Экс-президент сохраняет лидерство. В предыдущем опросе Трамп лидировал с отрывом в два пункта: 49% против 47% у Харрис. Политологи объясняют это сложившимися избирательными блоками, которые довольно тяжело расколоть. Однако стоит помнить, что набрав большинство голосов, можно проиграть, если за соперника проголосует большинство выборщиков. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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