Новости мира: Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис на 3% по уровню поддержки населения

Дональд Трамп увеличил отрыв от вице-президента и своего главного соперника на выборах президента США Камалы Харрис. По уровню поддержки населения позиции Трампа выросли на 3 процентных пункта, сообщают исследовательские организации. По предварительной информации, республиканца готовы поддержать 50% участников опроса, а представительнице демократов отдают предпочтение 47%. Между тем предвыборная гонка в Америке – в самом разгаре. До голосования осталось ровно две недели.

Тем временем утром 22 октября воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве. В небе над израильским городом раздались четыре взрыва. Позднее ЦАХАЛ объявила о том, что по территории страны выпустили порядка 20 ракет. Часть из них была перехвачена. Обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.