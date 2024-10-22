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22 октября, 07:30

Политика

В Госдуме рассмотрят проект об упрощении процедуры оформления документов при ДТП

В Госдуме рассмотрят проект об упрощении процедуры оформления документов при ДТП

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Водителям станет проще оформить документы при ДТП. Согласно новому законопроекту, внесенному в Госдуму, извещение о происшествии можно будет составить в электронном виде через приложения и сайты страховщиков по ОСАГО, без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

Ранее такая процедура уже проводилась в экспериментальном режиме, но тогда воспользоваться ею могли только пользователи портала "Госуслуги" и еще двух страховых компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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