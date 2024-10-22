В США предвыборная кампания набирает обороты. Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые в рейтингах обошел своего оппонента от демократов Камалу Харрис, что вызвало бурную реакцию в обществе. В попытке завоевать симпатии избирателей, Трамп даже примерил на себя роль сотрудника фаст-фуда, где готовил картошку фри и принимал заказы у автомобилистов.

В штабе Харрис раскритиковали визит оппонента от республиканцев Дональда Трампа в ресторан быстрого питания McDonald's. Там назвали это событие демонстрацией того, как пройдет его второй строк в случае избрания.

Эксперты гадают, с какой целью Трамп решился на такой шаг. Некоторые считают, что это попытка показать свою близость к народу и завоевать доверие избирателей, в то время как другие видят в этом просто пиар-ход.

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