Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

Более 5 тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС и обострения конфликта. Об этом сообщает израильский Минздрав.

Власти сектора Газа заявили, что жертвами израильских ударов стали больше 4,5 тысячи человек. А пострадали свыше 14 тысяч жителей.

В российском посольстве в Израиле сообщили, что продолжают выяснять судьбу россиян, пропавших без вести и взятых в плен.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.