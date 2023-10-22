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22 октября, 19:15

Политика

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

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Более 5 тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС и обострения конфликта. Об этом сообщает израильский Минздрав.

Власти сектора Газа заявили, что жертвами израильских ударов стали больше 4,5 тысячи человек. А пострадали свыше 14 тысяч жителей.

В российском посольстве в Израиле сообщили, что продолжают выяснять судьбу россиян, пропавших без вести и взятых в плен.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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