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22 октября, 16:15

Политика

Борис Джонсон вернулся в Британию на фоне отставки Лиз Трасс

Борис Джонсон вернулся в Британию на фоне отставки Лиз Трасс

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну на фоне сообщений о его намерении вновь побороться за кресло главы кабмина. Телеканал Sky News в прямом эфире показал кадры приземления в лондонском аэропорту самолета Boeing 777 авиакомпании British Airways. Накануне вечером Джонсона с семьей заметили в салоне экономкласса этого лайнера.

Борт готовился вылететь в Лондон из Доминиканы, где премьер был в отпуске. По данным телеканала, через сервис Flightradar за рейсом следили около семи тысяч человек. Сам Джонсон с момента отставки его преемницы Лиз Трасс не делал никаких заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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