09:15Политика
РФ потребовала от ООН отреагировать на обстрел переправы в Херсоне
Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел Киевом гражданской переправы в Херсоне. Об этом заявил советник российского постпредства при ООН.
От ударов американскими системами HIMARS накануне погибли четыре человека, в том числе журналисты. По данным Минобороны России, следующей мишенью могут стать шлюзы Каховской ГЭС.
Между тем в речном порту по-прежнему очередь. Местных жителей перемещают на левый берег Днепра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.