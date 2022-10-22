РФ потребовала от ООН отреагировать на обстрел переправы в Херсоне

Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел Киевом гражданской переправы в Херсоне. Об этом заявил советник российского постпредства при ООН.

От ударов американскими системами HIMARS накануне погибли четыре человека, в том числе журналисты. По данным Минобороны России, следующей мишенью могут стать шлюзы Каховской ГЭС.

Между тем в речном порту по-прежнему очередь. Местных жителей перемещают на левый берег Днепра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

