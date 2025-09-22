Новости мира: Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном

Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном после ударов Израиля по Катару. Израиль начал ввод сухопутных подразделений в город Газа. Как заявили в ЦАХАЛ, после двух недель усиленной подготовки началась операция "Колесницы Гидеона II". Боевые действия возобновились на фоне заявлений ряда стран, которые признали государственность Палестины.

Память убитого американского активиста Чарли Кирка почтили члены Итальянской партии "Лига". Митинг прошел в Понтиде. В нем приняли участие более 5 000 тысяч жителей страны. Они вышли с национальными и партийными флагами, плакатами с надписями: "Мы ​​все Чарли Кирк".

Мощный ливень вызвал паводок во французском городе Кассис, расположенном в департаменте Буш-дю-Рон. Потоки воды хлынули на улицы, затопляя дороги. К ликвидации последствий стихии привлечены экстренные службы.

