22 сентября, 07:15

Политика

Новости мира: Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном

Российские войска освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке"

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Муравка и Новоивановка

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней

Новости мира: Венесуэла начала крупномасштабные военные учения в Карибском море

Новости мира: йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве

Российские военные уничтожили опорный пункт противника в Днепропетровской области

Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном после ударов Израиля по Катару. Израиль начал ввод сухопутных подразделений в город Газа. Как заявили в ЦАХАЛ, после двух недель усиленной подготовки началась операция "Колесницы Гидеона II". Боевые действия возобновились на фоне заявлений ряда стран, которые признали государственность Палестины.

Память убитого американского активиста Чарли Кирка почтили члены Итальянской партии "Лига". Митинг прошел в Понтиде. В нем приняли участие более 5 000 тысяч жителей страны. Они вышли с национальными и партийными флагами, плакатами с надписями: "Мы ​​все Чарли Кирк".

Мощный ливень вызвал паводок во французском городе Кассис, расположенном в департаменте Буш-дю-Рон. Потоки воды хлынули на улицы, затопляя дороги. К ликвидации последствий стихии привлечены экстренные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

