Новости мира: "Хезболла" нанесла один из самых масштабных ударов по Израилю

"Хезболла" нанесла один из самых масштабных ударов по Израилю минувшей ночью. Были выпущены около 150 ракет, крылатых ракет и БПЛА. В результате вспыхнули крупные пожары. В свою очередь, Израиль продолжает бить по Ливану.

В Париже прошел митинг против политики французского лидера Эммануэля Макрона. Демонстранты не согласны с решением назначить на пост премьер министра Мишеля Барнье. По их мнению, эту должность должен был получить представитель левой коалиции, поскольку она получила наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее на досрочных выборах.

В Южной Африке произошел транспортный коллапс на фоне сильнейшего снегопада. На дорогах огромные сугробы и гололедица. Движение затруднено из-за резкого роста аварий.

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