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22 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетные удары по крупнейшей авиабазе ЦАХАЛ

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетные удары по крупнейшей авиабазе ЦАХАЛ

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Минувшей ночью "Хезболла" нанесла массированные ракетные удары в направлении крупнейшей авиабазы ЦАХАЛ, там начался крупный пожар. Атака была произведена в ответ на удары со стороны Израиля и подрыв пейджеров.

В Африке разгребают первые сугробы. Аномальные снегопады буквально засыпали ЮАР. Такая погода там бывает лишь раз в несколько лет. Снег парализовал автомагистрали и даже пограничные переходы с Лесото.

В Татарстане катер налетел на пирс и перевернулся. Пять человек оказались в воде, но выбраться удалось только четверым. Тело еще одного мужчины вытащили водолазы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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