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22 сентября, 09:30

Политика

Расчеты БПЛА круглосуточно ведут разведку в приграничных районах Курской области

Расчеты БПЛА круглосуточно ведут разведку в приграничных районах Курской области

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Расчеты БПЛА круглосуточно ведут разведку в приграничных районах Курской области, соответствующие кадры опубликовало министерство обороны РФ. Они выявляют скопления сил противника и незамедлительно наносят по ним удары.

За прошедшие сутки были отражены очередные атаки в направлении Нового Пути, Медвежьего, Камышевки и Любимого. Потери украинской армии составили более 300 военнослужащих и 9 единиц бронетехники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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