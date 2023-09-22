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22 сентября, 16:30

Политика

СМИ назвали очень эмоциональным поведение Зеленского на Генассамблее ООН

СМИ назвали очень эмоциональным поведение Зеленского на Генассамблее ООН

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Выступление лидера Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в данный момент обсуждают на Западе. Во время своей речи он буквально истерично кричал, обращаясь к странам, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие.

СМИ сделали вывод, что это признак серьезной напряженности в отношениях Киева с союзниками. А еще журналисты на фоне встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом вновь заговорили о провале контрнаступления ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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