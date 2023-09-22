Минобороны РФ опубликовало кадры работы морской пехоты на южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении боевые задачи выполняют расчеты РСЗО "Град" морской пехоты Тихоокеанского флота. Как рассказали в Минобороны РФ, они круглосуточно оказывают артиллерийскую поддержку десантно-штурмовым подразделениям, а также уничтожают позиции ВСУ, их опорные пункты и скопления военной техники.

Отмечается, что корректировка целей, которые находятся на расстоянии в несколько десятков километров, ведется с помощью беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24



