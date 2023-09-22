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22 сентября, 11:30

Политика

Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

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Ереван готовится к вывозу армянского населения из Нагорного Карабаха и уже обустроил 40 тысяч мест. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что эвакуация может понадобиться в том случае, если проживание людей в их домах станет невозможным.

Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства, которое проходило на фоне очередной массовой акции оппозиции. Спецназу пришлось взять здание кабмина в плотное кольцо, чтобы не допустить к нему протестующих.

Митинги начались 19 сентября после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет в происходящем правительство Армении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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