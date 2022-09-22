Минобороны РФ сообщило о возвращении более 50 военнопленных России, ДНР и ЛНР

Более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в России в результате обмена пленными с Украиной. Минобороны опубликовало кадры прибытия военных. На видео – они покидают борт самолета Ил-76.

В результате обмена пленными с Украиной был освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате обмена Украине передано 215 человек.

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