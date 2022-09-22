ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра шесть раз

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк шесть раз из артиллерии натовского калибра. Об этом сообщили местные власти. Всего было выпущено 20 снарядов.

Обстрелян крытый рынок в Ворошиловском районе Донецка, один из снарядов также попал в пассажирский автобус. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.