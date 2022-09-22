Минобороны заявило о возвращении из плена более 50 военных России, ДНР и ЛНР

Более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Минобороны России опубликовало кадры прибытия военных.

На них видно, как они покидали борт самолета Ил-76. Как только военнослужащие прилетели, они принялись звонить родным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.