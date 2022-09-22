В результате удара со стороны ВСУ по центру Донецка есть погибшие – власти

ВСУ обстреляли центр Донецка. По предварительным данным, как минимум пятеро мирных жителей погибли. Четверо пострадали. Это информация от мэра города Алексея Кулемзина.

Обстрелян рынок Донецка, один из снарядов также попал в пассажирский автобус, он почти полностью выгорел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.