Минобороны заявило о возвращении из плена 55 военных России, ДНР и ЛНР

55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.

Минобороны России опубликовало кадры прибытия военных. На кадрах видно, как они покидают борт самолета Ил-76. Как только военнослужащие прилетели, они принялись звонить родным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.