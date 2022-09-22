Минобороны РФ заявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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