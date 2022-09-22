Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил своим коллегам присоединиться к резервистам, которые подпадают под частичную мобилизацию. В своем телеграм-канале он написал: "Депутаты, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в спецоперации".

Володин подчеркнул, что у депутатов нет брони от мобилизации. Спикер также напомнил, что с начала военных действий в Донбассе уже приехали ряд парламентариев. Среди них – Адам Делимханов, который руководит добровольцами из Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.