Ракеты HIMARS попали в поселок Пришиб в Запорожской области

Под украинские обстрелы в Запорожской области попали гражданские объекты. В поселке Пришиб ракеты HIMARS прилетели на местную ферму. Помещения, где содержались животные и стояла сельхозтехника, разрушены.

Несколько работников фермы получили ранения. Глава поселка рассказал, что у них не было никакой военной техники, которая могла бы стать целью ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.