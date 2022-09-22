Военные компании США начали тестировать новое оружие на Украине. Об этом сообщил заместитель украинского министра обороны. Он добавил, что американские оборонные компании могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов.

Также в издании Military Times. В Military Times написали, что Киев получил еще не выпущенные в массовое производство модели оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.