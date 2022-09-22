Переговоры с РФ и Украиной по поводу безопасности на ЗАЭС начали в МАГАТЭ

В МАГАТЭ начали переговоры с Россией и Украиной о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Нью-Йорке с украинскими официальными лицами и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным журналистов, обсуждали в том числе радиус зоны безопасности и роль инспекторов Международного агентства, которые сейчас находятся на станции.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила станцию. После этого вышел доклад агентства, где говорилось об опасности из-за обстрелов ядерного объекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.