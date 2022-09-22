Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которые готовились провести в том числе во время референдума. Один диверсант нейтрализован, второй задержан. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур.

Диверсанты собирались взорвать линию электропередачи, которая питает Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области. Инструкции получали из главного управления разведки Минобороны Украины. При задержании силовики изъяли 10 килограммов тротила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.