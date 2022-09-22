Новости мира: Германия стала погружаться в худший за последние 70 лет кризис

Германия стала погружаться в худший за последние 70 лет кризис из-за растущих цен на газ. Об этом написали в The Telegraph. В издании сослались на данные статистического ведомства ФРГ. Например, стоимость промышленной продукции подскочила на 46%. Это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений. Счета за электроэнергию для предприятий выросли в Германии почти на 140%.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал своих военных готовиться к боевым действиям. Заявление он сделал в Пекине на конференции по национальной обороне и военной реформе. Это стало реакцией на обострение ситуации вокруг Тайваня. В ЦРУ даже заявили, что Китай готовится установить военный контроль над островом к 2027 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.