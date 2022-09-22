Финляндия подготовит новые регуляторы въезда для граждан России. Об этом заявил глава МИД страны и добавил, что нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых.

Дипломат не сообщил подробности. А президент республики сказал, что не существует законных оснований для обнуления виз на территории Финляндии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.