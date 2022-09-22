Министры иностранных дел стран ЕС приняли декларацию по ситуации на Украине

Министры иностранных дел стран ЕС после встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об итогах совещания заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС расценил референдумы на освобожденных территориях как нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.