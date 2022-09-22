Референдум начнется в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября

В Донбассе и на территориях Херсонской и Запорожской областей начнется референдум о присоединении к России. Голосование завершится 27 сентября.

Местные власти заявили, что только так можно обеспечить безопасность людей, живущих под обстрелами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.