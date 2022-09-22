Западные страны отреагировали на заявление Путина о частичной мобилизации в РФ

Западные страны отреагировали на заявление Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ. Заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, обещав, что Штаты продолжат поддержку Украины.

Примерно такая же реакция последовала от Европы. О поддержке Украины заявил лидер Франции на встрече с американским президентом в Нью-Йорке. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны, входящие в НАТО, еще активнее помогать Киеву.

Позицию США и Европы, резко осудивших действия России, не поддержала Венгрия. Глава МИД Петер Сийярто высказался за диалог, выразив надежду на мирное урегулирование. К переговорам стороны призвал и министр иностранных дел Турции. Подробнее – в эфире телеканала России.