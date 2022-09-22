Украинские войска атаковали Херсон ракетами HIMARS ночью 22 сентября. Били по гражданским объектам. Часть ракет удалось сбить ПВО. Несколько человек пострадали.

Еще один прилет пришелся по барже, которая использовалась для переправы через Днепр. Она занималась перевозкой гражданского населения и продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.