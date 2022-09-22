Украинские войска понесли тяжелые потери у Павловки в ДНР

Украинские войска понесли тяжелые потери в ДНР у Павловки и под Артемовском. Там уничтожено более 40 единиц военной техники. А в Херсонской области, у поселка Правдино, погиб почти целый батальон из-за ошибки командира 28-й бригады ВСУ. Он направил подразделение в контратаку через минное поле.

Российские силы нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в ДНР, Херсонской и Харьковской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.