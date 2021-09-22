При покушении на помощника Зеленского были использованы венгерские патроны

Появились новые подробности о покушении на советника президента Украины. Патроны, которые обнаружили на месте, произведены в Венгрии, сообщил замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

На данный момент, следователи пытаются установить, кто их мог привезти на территорию Украины.

22 сентября на первого помощника президента Украины Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины.

Позднее в прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

