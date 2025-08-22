Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 11:30

Политика

Эксперт рассказал о значении освобождения села Александро-Шультино в ДНР

Эксперт рассказал о значении освобождения села Александро-Шультино в ДНР

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о значении освобождения села Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, это позволит наступать на Константиновку.

Взятие этого населенного пункта откроет дорогу российской армии на Славянск и Краматорск – важные в экономическом и символическом плане города, которые находятся под контролем киевского режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

