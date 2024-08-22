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22 августа, 23:30

Политика

Средства ПВО сбили 28 БПЛА над шестью российскими регионами

Средства ПВО сбили 28 БПЛА над шестью российскими регионами

Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области

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В ночь на 22 августа средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были самолетного типа. Тринадцать устройств сбиты над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Брянской и Курской областями.

Известно, что российские войска перерезали пути снабжения группировки ВСУ, которая вторглась в Курскую область. Военнослужащих РФ поддерживают с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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