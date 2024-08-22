Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:45

Политика

Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области

Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области

Команда Собянина на выборах в МГД обсудила подготовку к электронному голосованию

Новости мира: ЦАХАЛ нанесла удар по складу боеприпасов в Ливане

Новости мира: Демпартия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты

Москвичам рассказали о видах голосования на сентябрьских выборах

Минобороны РФ создало группировки войск для защиты приграничных территорий

Новости мира: Харрис отказалась от участия в теледебатах 4 сентября

Морпехи ВС РФ уничтожили колонну украинских вооруженных формирований в Курской области

ВС РФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США

Российские артиллеристы помогли бойцам группировки войск "Север" отбить несколько атак штурмовых групп ВСУ в приграничных районах Курской области. По замаскированным позициям противника нанесли мощный удар из реактивных систем залпового огня "Град".

Только за сутки в курском приграничье ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика