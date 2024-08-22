Российская армия отбила несколько атак ВСУ в приграничных районах Курской области

Российские артиллеристы помогли бойцам группировки войск "Север" отбить несколько атак штурмовых групп ВСУ в приграничных районах Курской области. По замаскированным позициям противника нанесли мощный удар из реактивных систем залпового огня "Град".

Только за сутки в курском приграничье ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.