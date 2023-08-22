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22 августа, 19:15

Политика

Байден заснул на церемонии, посвященной погибшим во время пожаров на острове Мауи

Байден заснул на церемонии, посвященной погибшим во время пожаров на острове Мауи

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Президент США Джо Байден заснул на церемонии, посвященной погибшим во время пожаров на гавайском острове Мауи. По американским соцсетям расходится видео с официальной трансляции. На кадрах крупным планом видно, как президент сидит с закрытыми глазами, свесив голову.

От лесных пожаров, по официальным данным, погибли более 100 человек, еще 850 человек числятся пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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