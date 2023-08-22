22 августа, 19:15Политика
Байден заснул на церемонии, посвященной погибшим во время пожаров на острове Мауи
Президент США Джо Байден заснул на церемонии, посвященной погибшим во время пожаров на гавайском острове Мауи. По американским соцсетям расходится видео с официальной трансляции. На кадрах крупным планом видно, как президент сидит с закрытыми глазами, свесив голову.
От лесных пожаров, по официальным данным, погибли более 100 человек, еще 850 человек числятся пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.