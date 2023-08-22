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22 августа, 18:30

Политика

Российские силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников за сутки

Российские силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО перехватили 4 снаряда HIMARS за сутки

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В районе Клещеевки, на южном фланге артемовского направления, скопления украинских формирований уничтожают уссурийские десантники. По бойцам, которые сидят в укрытиях в лесопосадках, бьют с помощью дронов-камикадзе.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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