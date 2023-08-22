15:15Политика
Российские средства ПВО перехватили 4 снаряда HIMARS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве также сообщили, что ВС РФ отразили пять атак бригад ВСУ на купянском направлении.
Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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