Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в ЮАР для участия в саммите БРИКС. Самолет с ним приземлился в Йоханнесбурге, где его встречали по всем канонам национального гостеприимства.

Ранее в ЮАР прилетел и председатель КНР Си Цзиньпин. Сам он назвал свой визит исторической вехой. Встреча китайского лидера проходила в более официальном формате. Он заявил, что саммит БРИКС должен укрепить солидарность между развивающимися странами.

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