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Политика

Эксперт заявил, что российские подлодки "Варшавянка" помогли сорвать контрнаступление ВСУ

Эксперт заявил, что российские подлодки "Варшавянка" помогли сорвать контрнаступление ВСУ

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Российские подлодки "Варшавянка" помогли сорвать контрнаступление ВСУ. Это заявил американский специалист по подводному вооружению Хай Саттон.

Всего во время проведения специальной военной операции военные РФ уничтожили около 11,5 тысячи украинских танков, почти 1,5 тысячи реактивных систем залпового огня, больше 12 тысяч единиц специальной автомобильной техники.

Почему натовское вооружение, поставляемое Киеву, не способно противостоять российским субмаринам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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