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Политика

Артиллеристы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в западном секторе

Артиллеристы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в западном секторе

Российские танковые экипажи уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

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Боевой расчет зенитного орудия С-60 уничтожил опорный пункт ВСУ в западном секторе. Свои позиции противник пытался скрыть в лесополосе, но разведка РФ нашла цель.

По заданным координатам работали артиллеристы. Свое орудие они установили на гусеничном вездеходе. На нем расчет прибыл на огневую позицию на расстоянии шести километров до цели. Экипаж отработал по позициям противника осколочно-фугасными боеприпасами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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