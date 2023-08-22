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Российские танковые экипажи уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

Российские танковые экипажи уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

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Танковые экипажи группировки войск "Южная" уничтожили несколько огневых точек, которые ВСУ оборудовали в полуразрушенных зданиях. В поселок, где находились укрепленные позиции, выехали экипажи танков Т-72Б3 и Т-90.

Били по целям прямой наводкой, при этом сама бронетехника тоже становилась удобной мишенью для противотанковых комплексов. Поэтому работали быстро и практически без остановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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