Российские танковые экипажи уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

Танковые экипажи группировки войск "Южная" уничтожили несколько огневых точек, которые ВСУ оборудовали в полуразрушенных зданиях. В поселок, где находились укрепленные позиции, выехали экипажи танков Т-72Б3 и Т-90.

Били по целям прямой наводкой, при этом сама бронетехника тоже становилась удобной мишенью для противотанковых комплексов. Поэтому работали быстро и практически без остановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.