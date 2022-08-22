Новости последнего часа: санкции не мешают России проводить инспекции в США в рамках СНВ-3

ВСУ обстреляли Антоновский мост, погибли мирные граждане, заявили в администрации Херсонской области.

Санкции против Москвы не мешают России проводить инспекции в США в рамках СНВ-3, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Пожарные потушили сухую растительность рядом с Ростовом-на-Дону на площади в 3 тысячи квадратных метров, сообщили ГУ МЧС по региону.

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