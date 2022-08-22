Новости последнего часа: свыше 18 тыс беженцев эвакуированы с территории Донбасса

Более 18 тысяч беженцев эвакуированы с территории Украины и Донбасса за сутки, сообщили в Минобороны России.

Сербия не будет частью антироссийской истерии. заявил глава сербского МВД.

Российский триколор площадью 1 тысяча квадратных метров развернули в Подмосковье – пресс-служба губернатора МО.

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