Новости последнего часа: украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку, заявили в ДНР.

Движение трамваев в Холодильном переулке восстановили после задержки из-за ДТП на путях, рассказали в Дептрансе.

В ЮЗАО строят и проектируют 32 дома по программе реновации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.