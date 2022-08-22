Российские войска уничтожили за сутки восемь пунктов управления украинской армии и шесть складов с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 790 беспилотников, свыше 300 зенитных ракетных комплексов, более 800 боевых машин реактивных систем залпового огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.